Arthur Elias convoca Seleção para a Copa Ouro Concacaf. Veja os nomes!

O técnico Arthur Elias convocou, na tarde desta quinta-feira (1), as 23 jogadoras que irão representar a Seleção Brasileira na Copa Ouro Concacaf 2024, que será disputada nos Estados Unidos. A lista contou com algumas novidades, como a goleira Amanda, do Fluminense.

A Canarinho faz a sua estreia na competição no dia 21, contra o vencedor de Haiti ou Porto Rico. Posteriormente, no dia 24, terá pela frente a Colômbia. O último compromisso do Brasil na primeira fase será contra o Panamá, no dia 27. Vale mencionar que todos os jogos desta etapa acontecerão no Estádio Snapdragon, em San Diego, na Califórnia.

Veja a convocação

Goleiras

Lelê

Luciana

Amanda

Laterais

Yasmim

Bia Menezes

Zagueiras

Antônia

Rafaelle

Lauren

Tarciane

Thaís F.

Meias

Aline Milene

Ary Borges

Duda Sampaio

Julia Bianchi

Vitória Yaya

Atacantes

Adriana

Bia Zaneratto

Debinha

Duda Santos

Gabi Nunes

Gabi Portilho

Geyse

Aline Gomes

