Atlético avança para contratar Bernard

Atlético e o meia Bernard, que defende o Panathinaikos estão com conversas adiantadas. O meia brasileiro interessa ao Galo e as partes tem diálogos bem próximos para um acerto. A conversa entre o jogador e o Galo já dura mais de um mês. No entanto, nos últimos dias a situação ficou mais clara e próxima. Aliás, a reunião entre as partes aconteceu após pedido do jogador.

O sócio majoritário da SAF, Rubens Menin, esclareceu que as negociações estão avançadas e podem ser concretizadas nos próximos dias.

“Temos uma história muito grande com ele, por tudo que Bernard foi para o Atlético. Ele gosta do clube, isso é importante. Esconder que existem negociações com o Bernard eu não vou. Existem negociações, elas podem se tornar um final feliz ou não. Vamos aguardar os próximos passos, destacou Menin em entrevista ao canal Breno Galante.

No Panathinaikos, Bernard tem contrato até o meio do ano. O clube grego, aliás, deseja a permanência do atleta por mais duas temporadas. O jogador, todavia, tem projetos pessoais que envolveria o futebol brasileiro. E, diante deste cenário, o Galo é o desejo do meia.

Bernard surgiu no Atlético. Em 2012, no entanto, iniciou seu sucesso com Ronaldinho e Jô. Em 2013, Tardelli retornou e eles formaram um quarteto de ataque. No Galo, o meia conquistou a Copa Libertadores de 2013 e foi convocado para a Seleção Brasileira. Fez parte da lista de convocados para a Copa-2014.

