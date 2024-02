Soteldo tem lesão Grau 3 e desfalcará o Grêmio por até 90 dias

O Grêmio perderá por até 90 dias o seu principal jogador, Soteldo. Os exames realizados nesta quinta-feira (1/2) indicaram que o atacante sofreu lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda durante a vitória por 1 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira. A recuperação já se iniciou, mas pelo histórico deste tipo de lesão, Soteldo vai parar de dois a três meses.

Trata-se de um duro golpe para o Grêmio. Soteldo é o líder nos principais números ofensivos do time em 2024: gols, assistências, passes certos, dribles e finalizações. Contra o Juventude, o venezuelano foi o melhor em campo. Ele se machucou quando tentou um sprint para recuperar uma bola na ponta direita, aos 37 da etapa final. Ao sentir a fisgada, já caiu pedindo substituição. Saiu de maca, aos prantos. E sua saída foi péssima. Afinal, o Grêmio, até o fim do jogo na Arena, nada fez no ataque. E ainda levou pressão, quase deixando escapar a vitória que o colocou na liderança do Gaúcho.

Soteldo fora, mas tudo Ok com André

Mas ao menos os gremistas tiveram uma boa notícia. O atacante André, que saiu de maca após um choque com o goleiro Lucas, do Juventude, aos 14 do segundo tempo, fez exames de imagem pela manhã desta quinta. Felizmente, nada de grave apareceu. Mas André não deverá fazer parte da relação para o jogo deste sábado, contra o Avenida. No choque, o goleiro Lucas teve de sair de ambulância, com suspeita de fratura no rosto. Informações iniciais, indicaram que o arqueiro levou quatro pontos, mas não teve nada de grave constatado.

