Igor Coronado é oferecido, mas Flamengo foca em outra posição e nos jovens

Próximo de deixar o Al-Ittihad e ficar livre no marcado, Igor Coronado tem o desejo de atuar no futebol brasileiro, onde jamais jogou profissionalmente. Assim, os representantes ofereceram o atleta ao Flamengo, porém, no momento, o clube carioca não pretende se movimentar para contratá-lo e foca em outra posição. A informação é do portal ‘ge’.

O clube entende que Igor é um jogador de qualidade e, inclusive, alguns torcedores fizeram campanha pela contratação nas redes sociais. No entanto, a prioridade é concretizar a transação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Além disso, os dirigentes rubro-negros entendem que pelo jogador vir da liga saudita, pode rende um salário alto.