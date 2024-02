Cruzeiro empresta Lucas Oliveira ao Valladolid, de Ronaldo

O Cruzeiro acertou a saída de Lucas Oliveira por empréstimo ao Real Valladolid, também gerido por Ronaldo Fenômeno. As conversas entre as partes avançaram nos últimos dias até chegarem a um acordo. O zagueiro de 27 anos, que tem contrato com a Raposa até o fim de 2025, ficará no clube espanhol por seis meses. A informação é do “ge”.

No Valladolid, aliás, Lucas reencontrará o técnico Paulo Pezzolano, que comanda o time que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Eles trabalharam juntos na Raposa.

Lucas Oliveira estava sem espaço no elenco atual da equipe mineira. Comprado por cerca de R$ 5 milhões, ele jogou apenas três vezes desde que se recuperar de uma lesão no último trimestre de 2023.

Números de Lucas Oliveira pelo Cruzeiro

Desde sua chegada ao Cruzeiro, em fevereiro de 2022, o zagueiro disputou 79 partidas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.