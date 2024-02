Real Madrid vence Getafe e assume liderança do Espanhol

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Em grande noite de Joselu, o atacante anotou os dois gols da vitória merengue por 2 a 0 sobre o Getafe, nesta quinta-feira (1), em partida atrasada da 20ª rodada da LaLiga. Dessa maneira, os merengues ultrapassaram o Girona na tabela e abriram dois pontos de vantagem na liderança. Além disso, Vini Jr não fez um jogo ruim, mas desperdiçou uma chance inacreditável na pequena área, após bom passe de Joselu.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 57 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti abriu dois pontos de vantagem para o agora vice-líder Girona, e 10 para o Barcelona, em terceiro. Ao mesmo tempo, todos os clubes estão com 22 partidas nesta edição da LaLiga e os merengues deram um passo importante rumo ao título.

Por outro lado, o Getafe segue com os mesmos 29 pontos, na 10ª posição, e vive uma fase ruim na temporada. A derrota desta quinta-feira foi a terceira nos últimos quatro jogos e o time se distanciou da zona de classificação para as próximas competições europeias. A diferença para a Real Sociedad, em sexto, agora é de sete pontos.

Getafe x Real Madrid

O Real Madrid não teve grandes dificuldades e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Joselu estava em uma noite inspirada e abriu o placar de cabeça, logo aos 13 minutos, após cruzamento de Lucas Vázquez. Por outro lado, o Getafe pouco produziu, e o goleiro Lunin quase não trabalhou na primeira etapa.

Na volta do intervalo, o jogo ficou um pouco mais animado e ambas as equipes voltaram com alterações. A primeira grande chance foi para os donos da casa, quando Greenwood acertou a trave do Real Madrid. Mas foram os merengues que voltaram a balançar a rede, novamente com Joselu. O atacante aproveitou a primeira boa oportunidade dos visitantes na segunda etapa e encaminhou o triunfo logo aos 10 minutos. Além disso, Vini Jr desperdiçou uma chance incrível antes de ser substituído por Rodrygo. Assim, o Real apenas controlou o resultado e o placar de 2 a 0 prevaleceu até o apito final.

Jogos atrasados da 20ª rodada do Campeonato Espanhol

Quarta-feira (31/1):

Barcelona 1×0 Osasuna

Atlético de Madrid 2×1 Rayo Vallecano

Quinta-feira (1/2):

Getafe 0x2 Real Madrid

