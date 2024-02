Em jogo com final espetacular, Manchester United vence fora de casa

Em jogo com final espetacular e três gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, o Manchester United venceu por 4 a 3 o Wolverhampton pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo foi na casa dos Wolves, o Molineux Stadium, nesta quinta-feira (1/2). O United se saiu muito bem no primeiro tempo, quando marcou com Rashford e Hojlund. Na etapa final, o time da casa descontou num pênalti cobrado por Sarabia. Mas McTominay ampliou para os Red Devils. Aí veio a locura. O Wolves marcou aos 40 (Kilman) e, nos acréscimos, aos 50, com Pedro Neto. Entretanto, aos 52, Mainoo vez o gol da vitória dramática do United.

Para o United, uma vitória que alivia o clima. É sua primeira vitória em cinco jogos como visitante. Com 35 pontos, o time se sustenta na sétima posição, mas ainda fora da zona das ligas europeias. O Wolverhampton, com 29 pontos, ocupa a 11ª posição.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Legião Brasileira

No Wolverhampton, o atacante Matheus Cunha começou como titular. Mas, bem marcado, pouco apareceu. Já o volante João Gomes (ex-Flamengo), foi banco e entrou aos 36 da etapa final, com pouco tempo para mostrar serviço. Do lado do Manchester United, Casemiro iniciou como titular. Teve um gol anulado e cometeu um pênalti. No geral, partida regular. Antony começou no banco e entrou na etapa final. Porém, sem maior destaque.

Manchester United na frente

Nem parecia que o Wolverhampton era o mandante. O United dominou totalmente, principalmente nos primeiros minutos. Com mais posse (56%) e quase todas as finalizações perigosas ao gol (sete contra uma). Não por acaso, saiu com 2 a 0 no placar. E poderia ser maior. Pois Hojlund, numa dividida com o goleiro José Sá, viu a bola sair raspando. Além disso, o United teve dois gols anulados por impedimento, um deles de Casemiro. O primeiro gol saiu aos quatro minutos. Após boa troca de passes, Rashford bateu e marcou. Aos 22, Rashford lançou Luke Shaw pela esquerda. O lateral foi ao fundo e cruzou para o gol quase sem querer de Hojlund.

Wolverhampton mostra as garras

No segundo tempo, o jogo ficou mais parelho, com grandes chances para os dois lados e com o Wolves lamentando muito não ter feito um gol aos três minutos, quando o zagueiro Kilman foi ao ataque, finalizou após saída errada de Onana, mas o zagueiro argentino Lisandro Martínez salvou na linha. Depois, Dawson perdeu chance incrivel: o goleiro Onana salvou com a cabeça. Mas o United tinha suas armas. Hojlund só não ampliou porque o goleiro José Sá salvou com o pé. Aos 23, Pedro Neto entrou na área e levou um toquinho de Casemiro. Após dois minutos de analise do VAR, pênalti. Sarabia cobrou e fez o primeiro gol do Wolves.

Que final alucinante!

A coisa parecia degringolar para o United. Mas, aos 29, Bruno Fernandes cobrou escanteio pela direita e McTominay, que entrara pouco antes no lugar de Casemiro, cabeceou para a rede. United 3 a 1. Vitória assegurada? Imagina! Afinal, o time da casa, aos 40, diminuiu com Kilman, num lance confuso na área. O jogo ficou aberto. Nos acréscimos, aos 50 minutos, o United, que estranhamente estava todo no ataque, levou um contragolpe. Matheus Cunha disparou e tocou para Pedro Neto deixar tudo igual.

Acabou jogo? Nada disso. Afinal, aos 52 minutos, para desespero dos donso da casa, Mainoo fez um gol sensacional. Cortou pela esquerda, saiu de marcação dupla e mandou um tiro colocado, no canto. Enfim, United 4 a 3, sensacional.

Jogos da 22ª rodada do Campeonato Inglês

Terça-feira (30/1)

Nottingham Forest 1×2 Arsenal

Luton Town 4×0 Brighton

Fulham 0x0 Everton

Crystal Palace 3×2 Sheffield United

Aston Villa 1×3 Newcastle

Quarta-feira (31/1)

Manchester City 3×1 Burnley

Tottenham 3×2 Brentford

Liverpool 4×1 Chelsea

Quinta-feira (1/2)

West Ham 1×1 Bournemouth

Wolverhampton 3×4 Manchester United

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.