Fluminense informa sobre ingressos para primeiro jogo no Maracanã em 2024

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (1), para medir forças com o Bangu, no Luso-Brasileiro. No entanto, o clube informou que a partir das 10h desta sexta-feira (2), iniciarão os check-ins de sócios para a partida contra o Sampaio Corrêa-RJ. O confronto está marcado para o dia 8/2 (quinta-feira), às 21h30, no Maracanã, pela sétima rodada do Carioca.

No momento, o Tricolor lidera a Taça Guanabara, com 10 pontos, ao lado de Botafogo e Nova Iguaçu. Por outro lado, os comandados de Fernando Diniz têm um jogo a menos que os adversários e podem disparar na ponta da tabela.

Essa será a primeira vez que a equipe de Laranjeiras colocará em campo a força máxima, com o elenco principal. Isso porque os principais jogadores do grupo estavam de férias e só se reapresentaram no último dia 25, em virtude da disputa do Mundial de Clubes, no fim de 2023.

O Maracanã ficou fechado durante todo o mês de janeiro para tratamento do gramado. Assim, o duelo contra a equipe de Bacaxá será o primeiro do Fluminense no estádio em que conquistou o título inédito da Copa Libertadores no ano passado.

Confira informações sobre a venda de ingressos



A abertura das vendas seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 02/02 (sexta), às 10h

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – 02/02 (sexta), às 18h

– Guerreiro – 03/02 (sábado), às 12h

Vendas em fluminense.futebolcard.com



Não-Sócios e torcida visitante: 03/02 (sábado), às 18h

– Vendas para não-sócios em fluminense.futebolcard.com

– Vendas para torcida visitante em futebolcard.com

Encerramento das vendas pela internet: 08/02 (quinta), às 19h30

VALORES



SETOR SUL

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 24

– Guerreiro – R$ 48

– Leste Raiz – R$ 60

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

SETOR LESTE INFERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 40

– Inteira – R$ 50

– Meia-entrada – R$ 25

SETOR LESTE SUPERIOR

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Leste Raiz – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 16

– Guerreiro – R$ 32

– Inteira – R$ 40

– Meia-entrada – R$ 25

SETOR OESTE

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

– Arquiba 60% / Pacote Jogos – R$ 28

– Guerreiro – R$ 56

– Leste Raiz – R$ 70

– Inteira – R$ 70

– Meia-entrada – R$ 35

SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 60% / Guerreiro / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 400

– Inteira – R$ 400

– Meia-entrada – R$ 237,50



SETOR NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 60

– Meia-entrada – R$ 30

