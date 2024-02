Galdames se despede do Genoa e deve assinar com o Vasco ainda nesta semana

O Vasco está próximo de oficializar o seu quinto reforço para a temporada. Trata-se do volante Pablo Galdames, que está em reta final de contrato com o Genoa, da Itália. Por esta condição, o Cruz-Maltino identificou uma oportunidade de mercado e vai desembolsar entre 200 mil a 250 mil euros (cerca de R$ 1 milhão a R$ 1,3 milhão na cotação atual) pelo jogador. O chileno deve assinar contrato por dois anos com o clube carioca, e a expectativa é a de que desembarque no Brasil ainda nesta semana.

Um indício de que Galdames está perto de concluir sua negociação com o Gigante da Colina foi o fato de ter usado suas redes sociais para se despedir do Genoa.

“Querido Genoa @genoacfc!

Estou escrevendo estas palavras com um nó na garganta e lágrimas nos olhos. É verdade que não foi muito tempo, mas foram dois anos muito intensos, com muitos momentos, alguns nem tão bons, mas na maior parte, muita felicidade e muita alegria. Tenho tantas coisas a dizer, mas tudo se resume a um grande OBRIGADO. Obrigado Gênova por me permitir realizar meu sonho de jogar na Europa, por me abrir suas portas, por me permitir ser uma pequena parte de sua grande história no futebol mundial, foi realmente uma honra vestir a camisa Rosso Blu. … Saio com a tranquilidade e a cabeça erguida que deixei ou pelo menos sempre tentei deixar o máximo todos os dias, deixando até o que não sabia que tinha. Obrigado pessoal, vocês têm um novo genovês do outro lado do Atlântico! Forza genoa sempre!”

777 Partners foi trunfo para Vasco fechar com o volante

A boa relação entre o Genoa e o Vasco, ambos administrados pela 777 Partners, foi um facilitador para um desfecho positivo nas tratativas. Além disso, seu vínculo expira em junho de 2024. Assim, já poderia assinar pré-contrato com outro clube. O Rossoblu também precisava abrir uma vaga de estrangeiro, pois tem negociações pelo centroavante nigeriano David Ankeye. Como ele era reserva, tinha maior probabilidade de buscar outro local para atuar.

O volante retornou ao Genoa nesta temporada e jogou apenas quatro vezes até o momento. No último deles, não teve espaço. Ele também teve um período por empréstimo no Cremonese também da Itália. Vale ressaltar que a passagem do jogador, de 27 anos, pelo Rossoblu é bem discreta. Afinal, em três temporadas, atuou em apenas 30 jogos.

Anteriormente, Pablo defendeu o Unión Española, do Chile, onde foi revelado, e depois se transferiu para o Vélez Sarsfield, da Argentina. Neste segundo clube, aliás, jogou ao lado de Luca Orellano. Outra peça do elenco que ele também conhece é Medel. Afinal, os dois atuaram juntos pela seleção chilena. Por sinal, pela equipe de seu país, Galdames disputou a edição de 2021 da Copa América.

Torcida cobra por reforços

Até o momento, o Cruz-Maltino oficializou as chegadas do zagueiro João Victor e do atacante Adson em definitivo, além do defensor Rojas e do atacante Adson por empréstimo. O clube possui, ainda, negociações em estágio final com os volantes Galdames e Sforza, bem como o goleiro Keiller e o lateral-esquerdo Victor Luís. Apesar disso, a torcida vascaína não está satisfeita com a movimentação do Gigante da Colina até aqui na janela de transferências.

É evidente ainda a existência de lacunas no elenco, ainda mais após perder o volante Paulinho, uma das peças essencias do time titular e que sofreu grave lesão no joelho direito. Em entrevistas recentes, o técnico Ramón Díaz e o capitão da equipe, Medel, ressaltaram a necessidade da contratação de novas peças. Já a cobrança por parte da torcida se intensificou depois das últimas apresentações da equipe e resultados negativos.

