Gabigol e Bruno Henrique voltam a marcar no mesmo jogo após quase 2 anos

Às vésperas do primeiro clássico de 2024, Tite optou por fazer alterações no Flamengo diante do Sampaio Corrêa. A principal delas foi colocar Gabigol e Bruno Henrique, ídolos desta geração, entre os onze. O camisa 10 teve a sua primeira oportunidade de começar jogando sob a batuta do gaúcho e aproveitou. Estufou a rede no triunfo sobre o Sampaio Corrêa, no Mangueirão em Belém, pelo Carioca, após passe de Arrascaeta.

O camisa 27 também estufou a rede da equipe de Bacaxá, ainda no primeiro tempo, depois da falha do Leandro Matheus, que cedeu o rebote. A última vez que ambos balançaram as redes na mesma partida foi em 20 de fevereiro de 2022, pela Supercopa do Brasil. Na ocasião, os dois atacantes fizeram os gols do Rubro-Negro no empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Diferentes fatores para o jejum lado a lado

Desde então, diferentes fatores evitaram que a dupla atuasse com frequência lado a lado. A primeira delas foi a lesão de Bruno Henrique em junho de 2022, quando rompeu os ligamentos do joelho direito e ficou de fora dos gramados por quase dez meses.

Na temporada passada, o atacante retornou aos gramados e até teve sequência, porém Gabigol conviveu com seu pior momento com a camisa do time carioca. Inclusive, encerrou 2023 no banco de reservas e com o jejum de seis meses sem marcar com a bola rolando, quebrado nesta quarta-feira (1).

No domingo, às 19h (de Brasília) o Flamengo volta ao Maracanã, para medir forças com o Vasco, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Por fim, com dois de seus ídolos voltando a marcar juntos, o time chega com moral para enfrentar o arquirrival. Afinal, precisa tentar encostar no líder Fluminense.

