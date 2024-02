Corinthians deve R$ 217 mi a empresários; entenda a pendência

O Corinthians tem uma enorme dívida com um grupo de sete empresários que, somada, é de R$ 217 milhões. A pendência financeira tem a ver com acordos não cumpridos e que estarão, inclusive, no balancete financeiro do clube, relativo ao ano passado. Mas alguns destes débitos já vêm desde 2010. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

De acordo com os números levantados, apenas um dos empresários é credor de R$ 60 milhões por parte do Corinthians. O ‘UOL’ não revelou as identidades daqueles que têm valores a receber do clube, mas destacou que o clube assinou uma confissão de dívida com três dos agentes, o que o impediria de contestar os valores na esfera judicial.

O ex-presidente Duílio Monteiro Alves, que era o presidente na altura destes acordos, negou a informação. Seja como for, o empresário Carlos Leite entrou com uma ação na Justiça cobrando R$ 16 milhões por acordos não cumpridos desde 2017. Ele, portanto, seria um dos credores que cobram a dívida acumulada por parte do Timão.

