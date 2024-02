Fla no Pacaembu? Dirigente responde após patrocinador selar acordo com estádio

O Flamengo não cogita a possibilidade de realizar jogos como mandante em São Paulo após o Mercado Livre, um dos principais patrocinadores do clube carioca, adquirir, na última quarta-feira (31), o naming rights do Pacaembu.

Torcedores rubro-negros residentes na capital paulista passaram a ficar na expectativa de ver a equipe dirigida por Tite mandar partidas no estádio. Mas o vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, descartou tal possibilidade durante desembarque da delegação no Rio de Janeiro após o triunfo sobre o Sampaio Corrêa-RJ, em Belém do Pará, pelo Campeonato Carioca.

“Não teve absolutamente nada com isso. É bom ver o Mercado Livre fazendo esse movimento, que começou, no futebol, com o Flamengo. Vamos ver como vai esse processo a partir de agora. A gente não tem nenhuma ligação com esse movimento deles, mas é um movimento bacana”, assegurou, à Coluna do Fla, o dirigente.

O Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, está em fase final de obras e passará a ser chamado de Mercado Livre Arena Pacaembu. A aquisição do naming rights, aliás, custou valor superior a R$ 1 bilhão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.