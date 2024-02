Lecce x Fiorentina: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (2), a Fiorentina visita o Lecce às 16h45, na partida de abertura da 23ª rodada do Calcio. Ambas equipes vivem momentos ruins na temporada e precisam da vitória no Estádio Via del Mare para se recuperaram na tabela da competição.

Como chega o Lecce

O Lecce vive um péssimo momento no Calcio e aparece na 14ª posição com apenas 21 pontos. Além disso, a equipe não vence há seis rodadas, sendo cinco derrotas e um empate. Assim, os mandantes desta sexta-feira viram a vantagem para a Cagliari, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, cair para apenas três pontos.

Como chega a Fiorentina

Por outro lado, a Fiorentina fez um bom início de temporada, mas vive um momento de resultados negativos. O time comandado pelo técnico Vincenzo Italiano não vence uma partida no Calcio há três rodadas, sendo duas derrotas e um empate. No entanto, segue na sexta posição, com 34 pontos e somente um a menos que a Roma, em quinto, como a primeira equipe dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Além disso, a Fiorentina tem uma partida a menos que alguns concorrentes diretos por uma das vagas nas próximas competições europeias e têm mais chances de se recuperar na briga.

Lecce x Fiorentina

23ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 02/02/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA)

Lecce: Wladimiro Falcone; Gendrey, Federico Baschirotto, Marin Pongracic e Gallo; Mohamed Kaba, Ylber Ramadani, Nicola Sansone e Almqvist; Nikola Krstovic e Rémi Oudin. Técnico: Roberto D’Aversa.

Fiorentina: Terracciano; Faraoni, Martínez-Quarta, Ranieri e Parisi; Arthur, Duncan, Ikoné, Bonaventura e Sottil; Beltrán. Técnico: Vincenzo Italiano.

Onde assistir: Star+

