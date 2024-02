São Paulo negocia duas promessas para o futebol europeu

Nesta janela de começo de ano, o São Paulo vendeu duas de suas promessas para o futebol europeu. Os atacantes Maioli e Talles Wander foram negociados com o futebol do Chipre e de Portugal, respectivamente. Embora o clube não divulgue os valores dos acordos, é certo que, no caso de Talles, o Tricolor manterá um percentual sobre os direitos do jogador.

Maioli foi vendido para o Apoel, do Chipre, onde assinou contrato válido por cinco temporadas. Ele completará 21 anos nesta sexta-feira (2) e passa a defender o líder do campeonato local. No Tricolor, o atacante disputou duas vezes a Copa São Paulo de Juniores, mas nunca chegou a estrear entre os profissionais.

Por outro lado, Talles Wander foi para o AVS, de Portugal, que disputa a segunda divisão daquele país. Pelos profissionais, ele disputou duas partidas, mas foi artilheiro do time na Copinha do ano passado, com cinco gols. Ele assinou com a nova equipe um contrato de quatro anos.

