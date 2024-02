De virada, Fluminense vence Bangu e segue líder no Carioca

Nesta quinta-feira (1), o Fluminense provou porque é líder do Campeonato Carioca, ao bater o Bangu, de virada, por 4 a 1. A equipe tricolor chegou a sair atrás no marcador mas, na estreia de seus titulares, fez um brilhante segundo tempo e conquistou uma goleada no Estádio Luso-Brasileiro. Com o triunfo, o time manteve sua liderança isolada no Estadual, com 13 pontos, enquanto os banguenses somam apenas um.

Primeiro tempo

O Fluminense começou pressionando o Bangu e se manteve assim até o intervalo. Contudo, ficou atrás no marcador: como explicar? O fato é que o Flu perdeu muitas chances e até uma bola na trave foi capaz de colocar. Cano perdeu um gol feito após jogada de Ganso e repetiu a cena em cruzamento de Arias. Se parecia pouco, o camisa 14 desperdiçou outra chance em seguida, embora em chute mais difícil. Se quem não faz, leva, os banguenses se animaram e Tatavitto chutou para bela defesa de Fábio. Mas o goleiro tricolor errou numa saída de bola, em que Adsson aproveitou e chutou do meio-campo, fazendo um golaço por cobertura. Ainda houve tempo para Keno acertar o travessão.

Segundo tempo

Depois do intervalo, veio a reação do Flu, logo após a entrada de Renato Augusto no jogo. Ele lançou Guga, que cruzou na cabeça de Keno, que agora testou certo e fe o gol de empate, logo aos dois minutos. E a virada não demoraria muito: Cano passou para Arias, que fez linda jogada pela direita e chutou forte, marcando um bonito gol. A vantagem tricolor se manteve e Cano voltou a ficar perto do gol em uma bicicleta, que passou perto da trave. Mas o argentino finalmente fez o seu quando recolheu um passe estranho de Arias e chutou no ângulo para anotar o terceiro. O Bangu ainda assustou, em chute de Rochinha que Fábio defendeu, mas o gol da vitória veio quando Guga cruzou, a bola passou por quase toda a área e Arias concluiu para fazer seu segundo gol na noite.

FLUMINENSE 4×1 BANGU

Quinta rodada do Campeonato Carioca-2024

Data: 01/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Melo (Renato Augusto, intervalo), Thiago Santos e Marcelo (Diogo Barbosa, 34’/2ºT); André, Martinelli e Ganso (Lima, 34’/2ºT); Keno (Terans, 25’/2ºT), Cano e Arias. Técnico. Fernando Diniz.

BANGU: Gabriel Leite; Saulo, Marreta, Victor Oliveira e Erick Daltro; Walney (Edgar Neto, 35’/2ºT), Tatavitto (Somália, 19’/2ºT), Adsson e Cleyton (Anderson Lessa, 18’/2ºT); Maranhão (Rochinha, 19’/2ºT) e Canela (Gabryel Vinícius, 35’/2ºT). Técnico: França Júnior.

Árbitro: Júlio César de Oliveira

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Cartões amarelos: Arias, Guga, Thiago Santos (FLU); Saulo (BAN)

Gols: Adsson, 34’/1ºT (0-1); Keno, 2’/2ºT (1-1); Arias, 10’/2ºT (2-1); Cano, 26’/2ºT (3-1); Arias, 41’/2ºT (4-1)

