Em vídeo vazado, Augusto Melo garante Pedro Raul no domingo

Augusto Melo é presidente, não técnico, do Corinthians. Mas, se depender do mandatário, o atacante Pedro Raul já estará em campo no próximo domingo (4). Em vídeo vazado nesta quinta-feira, o dirigente afirmou que o jogador já estará disponível para o Timão para o jogo contra o Novorizontino, pelo Paulistão.

As imagens mostram Augusto em seu gabinete, conversando com outras pessoas. Elas também captam o áudio do momento em que o presidente fala que Pedro Raul ‘vai para o jogo’. Contudo, o centroavante ainda não estava regularizado até o fim do dia e ainda não tinha sido anunciado oficialmente pelo clube. Ele realizou exames médicos no clube, durante esta quinta.

Além disso, o presidente do Corinthians também falou que o clube está muito perto de contratar um meia. De acordo com Augusto, “está chegando um meio-campista de primeira linha, de 1,90m. Ele esbanjou otimismo com a equipe no Paulistão, mesmo com a má fase após os primeiros jogos e as contínuas críticas da torcida. O presidente disse: “se a gente passar de fase, já era, ninguém segura”.

O Corinthians enfrenta o Novorizontino às 16h de domingo, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

