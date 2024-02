Gabriel Pec diz que derrota do Brasil para a Venezuela foi ‘na hora certa’

O atacante Gabriel Pec jogou os 90 minutos na derrota por 3 a 1 da Seleção Brasileira para a Venezuela, nesta quinta-feira (1), pela última rodada da fase de grupos do Torneio Pré-Olímpico. Na ocasião, o técnico Ramon Menezes optou por mandar a campo um time de reservas. O rendimento, contudo, foi bem abaixo do esperado. Ainda assim, Pec não viu o revés como terra arrasada.

“Infelizmente hoje fomos derrotados, mas perdemos na hora certa. A gente nunca entra pra perder. Somos a Seleção Brasileira, por isso a gente quer ganhar todos os jogos. Agora é virar a chave e focar no quadrangular final”, comentou.

A derrota em si, de fato, não alterou em nada a classificação do Brasil. Primeira do Grupo A, a Seleção passa a esperar a definição da Chave B, nesta sexta (2). Dessa forma, saberá quem enfrenta na estreia do quadrangular final, segunda-feira (5). Argentina e Paraguai já garantiram a vaga, restando saber apenas quem será primeiro e segundo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook