Frosinone x Milan: onde assistir e escalações

Longe da liderança do Campeonato Italiano, mas no G4 da competição, o Milan enfrenta o Frosinone, neste sábado (3), às 14h (de Brasília), fora de casa, no Estádio Benito Stirpe. O encontro, aliás, vale pela 23ª rodada desta edição do Calcio.

Como chega o Milan?

Terceiro lugar, com 46 pontos, a oito da líder Inter e a sete da segunda colocada Juventus, o Milan vem de um empate que interrompeu uma série de quatro vitórias consecutivas no Calcio. O alerta, em questão, fica para fatores disciplinares, afinal, o Rossonero é o time mais violento do torneio (cinco expulsões).

Para encostar na Inter e ameaçar o arquirrival, o Milan do técnico Stefano Pioli vai a campo, então, com a seguinte formação: Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernández; Reijnders, Adli, Pulisic e Loftus-Cheek; Leão e Giroud.

Como chega o Frosinone?

O desafiante do Milan está na 13ª colocação, com 23 pontos. Assim, o objetivo da equipe é, sobretudo, um só: permanecer na Séria A, se possível, claro, sem sustos. Portanto, se somar um ponto diante do Rossonero, estará no lucro diante de suas projeções. Ex-Santos, Kaio Jorge deve começar jogando.

O técnico Eusebio Di Francesco escala, desse modo, o seguinte time nesta jornada: Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli e Valeri; Mazzitelli, Barrenechea e Harroui; Soulé, Kaio Jorge e Seck.

Onde assistir?

O Star + transmite o embate

ITALIANO – RODADA 23

Sexta (2/2)

Lecce x Fiorentina – 16h54

Sábado (3/2)

Empoli x Genoa – 11h

Udinese x Monza – 11h

Frosinone x Milan – 14h

Bologna x Sassuolo – 16h45

Domingo (4/2)

Torino x Salernitana – 8h30

Napoli x Verona – 11h

Atalanta x Lazio – 14h

Inter x Juventus – 16h45

Segunda (5/2)

Roma x Cagliari – 16h45

