Botafogo terá captação de talentos do futsal para o futebol

Em parceria com a SAF, o Botafogo, agora, terá talentos do futsal aproveitados no campo. Garotos que se destacarem nas categorias de base nas quadras serão, então, observados, avaliados e integrados ao clube. O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, vibra com a novidade e destaca a sintonia com John Textor.

“É muito bom e importante. É a parceria que a gente sempre teve. O próprio John Textor fala sobre isso, da importância do clube na marca Botafogo. A gente tem esse projeto maravilhoso no futsal, que está revelando talentos, a ponto da SAF estar aqui finalizando uma avaliação para levar atletas do clube. É óbvio e importante que ainda teremos de conversar para saber como a SAF pode ajudar, financeiramente, neste projeto”, diz Durcesio.

O lateral-direito Rafael, que hoje integra o elenco profissional do Glorioso, fez parte do futsal do clube até os 12 anos, assim como o seu irmão gêmeo, Fábio.

Pontualmente, o futsal do Botafogo já chegou a revelar alguns talentos, de diferentes idades, que foram parar nas categorias de base do clube. Agora, porém, as partes estreitam a parceria, dando oportunidade a mais jovens, muitos das categorias sub-11, sub-12, sub-13 e sub-14.

Boa relação entre Textor e Durcesio favorece o Botafogo

O presidente Durcesio Mello tem ótima relação com John Textor, dono da SAF do Botafogo. O mandatário alvinegro destaca a importância da integração entre o futebol e o clube social e olímpico.

“Isso é muito importante. Eu me dou muito bem com o John Textor. Tudo é a marca Botafogo. Ele fala isso, assim como eu. Quanto mais forte a marca do Botafogo estiver, melhor para o torcedor. Tenho diálogos com o John Textor que vão muito além do futebol. Essa integração é muito boa”, comenta o presidente do Botafogo.

O diretor do Botafogo Futsal, Robson Costa, celebra, enfim, a parceria com a SAF e prevê muito sucesso para ambas as partes.

“A gente vem nessa busca de parceria do futsal com o futebol de campo há alguns anos e isso se aproximou muito com a SAF. As coisas estão bem ajustadas. Tenho certeza que teremos sucesso, juntos, nessa caminhada. O ano de 2024 promete muito”, diz Robson Costa.

Na última quinta-feira, aliás, um representante das categorias de base da SAF esteve em General Severiano para acompanhar uma atividade com garotos do futsal já treinando no campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.