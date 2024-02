Diniz elogia atuação do Fluminense e explica preparação rápida: ‘Decisão contra LDU’

Fernando Diniz concedeu uma entrevista coletiva para imprensa na madrugada desta sexta-feira (02/02) e fez uma análise da vitória do Fluminense diante do Bangu por 4 a 1 no Luso Brasileiro. O técnico, dessa forma, elogiou a atuação dos jogadores tricolores, agradeceu Marcão pelo trabalho realizado em 2024 e comentou sobre os desempenhos de Renato Augusto e Terans.

Diniz fala após goleada em cima do Bangu

“A gente também jogou bem no primeiro tempo, mas talvez não tenha sido tão inspirado quanto no segundo tempo. No entanto, o placar no primeiro tempo não refletiu em nada do que foi o jogo. No segundo tempo, quando o placar acontece, as análises ficam um pouco diferenciadas e não temos tanta frieza para ver. Mas eu gostei muito do primeiro tempo, muito mesmo. Falei para os jogadores no intervalo para ter calma e afirmei que as bolas iriam entrar”, disse Diniz.

“Renato Augusto e Terans estrearam muito bem, mas estavam treinando muito bem, já com um pouco mais de carga de treino. O Terans estava treinando desde dezembro e o Renato iniciou a pré-temporada junto com o nosso time. Queria agradecer também ao Marcão e ao Cadu que fizeram um trabalho excepcional com os meninos nas primeiras rodadas do campeonato”, completou Diniz.

Preparação do Fluminense para 2024

O Fluminense se reapresentou no dia 25 de janeiro e só teve uma semana de pré-temporada. Assim, Fernando Diniz analisou os primeiros dias de trabalho e explicou por qual motivos os jogadores tricolores estrearam tão cedo em 2024.

“A preparação, mesmo em poucos dias, foi muito boa. Coloquei o time para jogar porque percebi que os jogadores voltaram muito bem. Antecipei uma rodada para podermos ter pelo menos três jogos antes da decisão contra LDU”, disse Diniz.

Aliás, os jogos da Recopa Sul-Americana estão marcados para acontecer nos dias 22 e 29 de fevereiro, em Quito e no Rio de Janeiro, respectivamente. O próximo compromisso do Fluminense, por outro lado, é neste domingo (04/02), diante do Boavista, às 16h, no Eucyzão, pela sexta rodada da Taça Guanabara.

Confira outros trechos da entrevista

Momento de Arias

“Arias esta dando seguimento na formação dele como jogador de futebol. Teve um crescimento constante desde que cheguei aqui e tem subido degraus na carreira. Neste ano ele começa de uma maneira diferente do ano passado. É outro jogador que tem se destacado demais e evoluído muito. É um grande prazer e um privilégio o Fluminense poder contar com ele aqui”.

André na zaga

“Em princípio, não passa pela minha cabeça colocar o André definitivamente de zagueiro para começar as partidas. Mas pode acontecer. No ano passado usamos André em uma partida como zagueiro, contra o Bragantino. Mas, não é uma tendência”.

Estreia de Douglas Costa

“O Douglas fez sua última partida em outubro. Ele vinha treinando com estafe pessoal dele e também chegou em boas condições. Estamos procurando cuidar com maior carinho do Douglas, para que possamos contar com ele o mais breve possível. No entanto, não temos uma previsão de quando ele vai estrear”.

