Atlético tem reunião com Rodrigo Caetano para manter o dirigente

O Atlético tem uma reunião agendada com o diretor de Futebol Rodrigo Caetano. O encontro será na tarde desta sexta-feira (2), em local que não foi divulgado. No entanto, o intuito é ouvir o cartola.

O jornalista Heverton Guimarães foi o primeiro a informar. A ideia é conversar com o diretor e saber em que pé está o diálogo de Caetano com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Rodrigo é o nome preferido de Ednaldo Rodrigues para ser diretor de seleções.

Na conversa, aliás, o Galo pretende fazer todos os esforços para manter o dirigente no projeto alvinegro. Aliás, a tendência é o clube oferecer uma valorização salarial para manter o cartola. Além de Rodrigo Caetano, o encontro terá o presidente Sérgio Coelho e os investidores da SAF atleticana.

O contrato de Rodrigo Caetano com o Galo vai até dezembro de 2026. No entanto, desde janeiro de 2024, ele não tem multa para deixar a agremiação mineira. Vale ressaltar que só vai ocorrer uma saída para a Seleção Brasileira. Fechar com outro clube está completamente descartado.

Caetano teve uma reunião com a CBF na última segunda-feira (29). Neste encontro, no entanto, não recebeu ainda uma proposta formal. A entidade apenas quis entender o que o diretor pensa sobre o projeto que for apresentado.

