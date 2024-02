Corinthians anuncia Pedro Raul, que já pode estrear no domingo

O Corinthians oficializou, na manhã desta sexta-feira (2), a contratação de Pedro Raul, que assinou com o Timão por quatro temporadas. Ele, aliás, já está liberado para estrear pelo time paulista, uma vez que seu nome foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, a tendência é que seja relacionado para a partida contra o Novorizontino, no domingo, às 11h. O jogo será na Neo Química Arena.

“Estou muito feliz, expectativa gigante. É a oportunidade da vida, então, é assim que estou levando desde o meu primeiro dia aqui”, disse Pedro Raul à “Corinthians TV”.

Para tirar o jogador do Toluca, do México, o Corinthians desembolsará 5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões). Assim, o pagamento será em quatro vezes: duas em 2024 e duas em 2025.

Com 100% dos seus direitos econômicos ligados ao Corinthians, o atacante tem multa rescisória avaliada em R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o exterior.

Carreira de Pedro Raul

O atacante de 27 anos, revelado pelo Cruzeiro-RS, chamou a atenção no futebol brasileiro em 2022, quando foi o vice-artilheiro do Brasileirão jogando pelo Goiás. Assim, no ano seguinte, o Vasco o comprou. Mas, antes disso, também teve uma boa passagem pelo Botafogo. No Brasil, além dos times cariocas, jogou por Aimoré-RS e Atlético-GO. Já fora do país, passou por Kashiwa Reysol-JAP, Vitória SC-POR e Juárez-MEX.

