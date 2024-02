Clássico dos Milhões vai muito além do resultado

O Campeonato Carioca terá o primeiro clássico no próximo domingo. Vasco e Flamengo vão se enfrentar no Maracanã, às 19h. Apesar de ambos somarem oito pontos na tabela, a situação do Cruz-Maltino é bem mais delicada por ter um jogo a mais e ocupar o sétimo lugar.

Vindo de dois péssimos resultados – empate com o Bangu e derrota para o Nova Iguaçu -, o time comandado por Ramón Díaz precisa urgentemente dar uma resposta à torcida de que pode fazer uma temporada consistente e sem sustos.

Já o Flamengo passa por águas bem mais tranquilas. Após um período de treinos e amistosos nos Estados Unidos, o técnico Tite poderá contar com todos os titulares. Trabalhando com um elenco milionário, sem dúvida, o mais forte do futebol brasileiro, o treinador vem dando uma nova cara à equipe e parece já ter o domínio da relação com os jogadores, aliás, uma de suas especialidades.

Ramón Díaz sabe que uma derrota no clássico deixará o Vasco em situação bem difícil para avançar às semifinais do Carioca – só os quatro primeiros se classificam. Por isso, uma boa atuação será tão importante. Pelo menos, para mostrar a capacidade do time diante do maior rival e dar mais confiança ao grupo.

O Flamengo também precisa vencer, mas sem a mesma urgência ou carga de pressão. Afinal, ninguém em sã consciência acredita que o Rubro-Negro poderia ficar fora da fase decisiva do Campeonato Estadual. Pela tradição, força das camisas e das torcidas, o Clássico dos Milhões promete ser uma ótima atração neste começo de temporada.

