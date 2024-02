Cristiane celebra chegada ao Flamengo e fala sobre relação com Gabigol

Além de De La Cruz e Matías Viña, aconteceu outra contratação importante do Flamengo nesta janela de transferências. Afinal, Cristiane foi anunciada no começo de janeiro e é o principal reforço do futebol feminino para 2024. A atacante, dessa forma, falou sobre suas expectativas no clube rubro-negro.

Chegada ao Flamengo

“Vestir a camisa do Flamengo é importante, grandioso e histórico. E, historicamente falando, para qualquer atleta é importante e grandioso vestir a camisa do Flamengo. É histórico. Você entra para história a partir do momento que você coloca essa camisa. E a responsabilidade vem junto, claro, a partir do momento que tem uma apresentação como essa e tem o peso da minha carreira, vai ter o peso da cobrança”, disse Cristiane ao “ge”.

“É algo que eu estou adaptada, digamos assim, né? Acho que por todo histórico de carreira, de clube, de ter jogado já com o estádio lotado, eu entendo e eu sei que vai ter esse peso e eu vou ter que saber administrar obviamente com todo grupo”, completou Cristiane.

Relação com Gabigol

Em seguida, Cristiane comentou sobre sua relação com Gabigol. O camisa 10 gostava de assistir aos jogos da atacante na época do Santos e agitou as redes sociais depois da chegada da centroavante ao Flamengo. Assim, os dois trocaram camisas autografadas no Ninho do Urubu e vêm mantendo contato nos últimos dias.

“Eu achei muito fofo o cuidado e o carinho dele (Gabigol) em ter me mandado mensagem de novo falando que ficou feliz com a camisa e que ele ia tentar acompanhar mais os nossos jogos. Eu falei para ele que era importante ele acompanhar e os outros jogadores também para dar essa moral para gente, né? É muito bacana esse contato”, afirmou Cristiane.

Cristiane é a maior artilheira do Brasil nos Jogos Olímpicos e a segunda maior artilheira da Seleção Brasileira em Copas do Mundos. A atacante, dessa forma, é uma das principais lendas da história do futebol feminino. A jogadora chega com experiência de sobra no Rio de Janeiro e agora vai escrever parte dos capítulos finais da carreira no Flamengo.

