Com divergências sobre futuro, Flamengo e Matheuzinho perdem tempo em 2024

O Flamengo vem tratando uma situação delicada nesta janela de transferências. Afinal, Matheuzinho segue com futuro indefinido em 2024. O lateral-direito conta com propostas do Corinthians e do Botafogo na mesa, mas só deseja transferido ao Timão. No entanto, os dirigentes rubro-negros não estão interessados em fazer negócios com o clube paulista.

A relação entre Flamengo e Corinthians ficou estremecida depois da ida de Matheuzinho para São Paulo. Afinal, os dirigentes rubro-negros não gostaram da postura do clube paulista no episódio. A forma de pagamento também não agrada. O Timão pretende parcelar em três vezes pela compra de Matheuzinho. A informação é do “ge”.

Divergência entre Flamengo e Matheuzinho

O Flamengo, dessa forma, torce por uma transferência de Matheuzinho ao Botafogo. Afinal, Rodolfo Landim e John Textor possuem um bom relacionamento e se encontraram nos Estados Unidos no dia 27 de janeiro. A forma de pagamento do clube carioca também agrada. O Glorioso quer pagar à vista pela contratação do lateral.

Apesar do interesse do Flamengo, Matheuzinho não quer ser transferido ao Botafogo e deseja jogar no Corinthians. Portanto, existe um entrave no futuro do lateral. As propostas dos clubes alvinegros são de 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,5 milhões), mas as formas de pagamentos e os interesses das partes trazem indefinição para negociação.

Aliás, Matheuzinho é cria das categorias de base no Flamengo e vem sendo utilizado no profissional desde 2020. O lateral-direito, dessa forma, participou de títulos importantes do clube nos últimos anos. O jogador já ganhou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e dois Cariocas na Gávea.

