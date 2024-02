Presidente do Barcelona diz que história de Xavi impediu demissão

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou ter ficado espantado com a decisão de Xavi Hernández de deixar o Barcelona ao fim da temporada. Ao portal “RAC1”, o mandatário admitiu que a história do ex-meia e atual treinador da equipe mereceu lealdade.

“Se não fosse Xavi, sim (teria sido demitido). Eu não teria aceitado esta fórmula. Foi surpreendente porque não tínhamos planejado. Escutei com atenção porque ele é uma pessoa honesta, com dignidade absoluta e ama o Barcelona. Quero que continue até o fim da temporada, ele merece que confiemos nele. Na liga não temos que jogar a toalha. No entanto, a eliminatória da Champions é muito importante”, afirmou.

Laporta ainda não tem um nome definido para substituir Xavi na próxima temporada. O presidente do clube culé deixou a missão de escolher o novo comandante para o diretor de futebol, Deco. Antigo companheiro de Xavi na época de jogador, o mexicano Rafa Márquez, treinador do time B, foi cogitado.

“Temos de deixar o Deco trabalhar, mas existem algumas premissas. (Rafa Márquez) não está descartado, está com um histórico muito bom, está treinando na casa e conhece os jogadores que estão chegando ou em transição”, declarou Laporta.

MISSÃO DO BARCELONA NO ESPANHOL É INGRATA

Apesar de não jogar a toalha para a disputa do Campeonato Espanhol, Laporta sabe que a missão é das mais difíceis. Isso porque o Barcelona ocupa a quarta colocação, com 47 pontos, a dez do líder Real Madrid. No próximo sábado, os catalães visitam o Alavés, às 14h30 (de Brasília).

Apesar de ter sido eliminado pelo Athletic Bilbao na Copa do Rei, o Barcelona está vivo na Liga dos Campeões. Nas oitavas de final, os culés encaram o Napoli.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.