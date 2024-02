Ferj consulta Flamengo e Vasco a respeito de arbitragem para o clássico

Situação curiosa! A Ferj comunicou que convidou dirigentes de Flamengo e Vasco para uma reunião na sede da entidade, nesta sexta-feira (02). Assim, o intuito deste encontro é tentar decidir quem será o árbitro do confronto entre as equipes. O ‘Clássico dos Milhões’ ocorre no próximo domingo (04), às 19h, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro ainda detalhou que irá apresentar alguns nomes de árbitros aos representantes dos clubes. Em seguida, eles tentarão chegar a um denominador comum quanto a um profissional ao analisar os currículos. Caso a tentativa seja falha com a escolha de mais de um juiz, haverá um sorteio aberto à imprensa.

Confira a nota da Ferj sobre clássico entre Vasco e Flamengo

“Para o Clássico dos Milhões, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro convidou Vasco e Flamengo para reunião às 14h30 na sede da entidade. O Departamento de Arbitragem (DEAF-RJ) apresentará currículos de árbitros para os representantes dos clubes que, de posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para sorteio. Caso haja consenso entre os clubes em torno de um só árbitro, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa”.

Vasco reclama das atuações da arbitragem

O início da campanha do Cruz-Maltino no Estadual é repleto de polêmicas. Afinal, o Gigante da Colina alega interferência da arbitragem em três dos seus cinco jogos no Carioca. No caso, a vitória sobre o Boavista na estreia, o empate com o Bangu e a derrota para o Nova Iguaçu, estes dois últimos em sequência.

Portanto, devido aos erros dos árbitros, a Ferj optou por afastar os dois árbitros que trabalharam nestes dois últimos compromissos do Vasco. A propósito, a entidade promoveu uma mudança no regulamento do Estadual durante a sua disputa, após o Gigante da Colina solicitar uma reunião. Isso porque a entidade optou por colocar o árbitro de vídeo nos jogos dos grandes clubes do Rio, a partir da sexta rodada.

