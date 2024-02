Botafogo x Nova Iguaçu: onde assistir, escalações e arbitragem

No segundo jogo após encerrar o período de testes no início da temporada, o Botafogo precisa dar uma resposta mais contundente à torcida alvinegra. Assim, neste sábado (3), o time titular será colocado à prova contra o Nova Iguaçu, pela sexta rodada rodada do Campeonato Carioca, longe do Rio de Janeiro. A bola rola às 16h, no Bezerrão, em Brasília.





Como chega o Botafogo?

O Glorioso, que encara o Estadual como uma preparação para a fase preliminar da Libertadores, é o segundo colocado, com dez pontos, três atrás do Fluminense. O rodízio terminou na jornada passada, mas os titulares tropeçaram e empataram com a Portuguesa-RJ por 1 a 1. Antes, a equipe principal venceu o Bangu e caiu diante do Boavista enquanto os reservas estão 100%. Porém, o técnico Nunes, agora, quer dar sequência a seus principais jogadores. Nada, portanto, de alterações radicais.

Contra o time da Baixada Fluminense, o Botafogo não terá o zagueiro argentino Barboza, primeiro atleta a ser suspenso por três cartões amarelos no elenco. Para a sua vaga, o angolano Bastos, que mandou bem na equipe suplente, pede passagem. A tendência é Nunes manter o esquema com três zagueiros e repetir a formação sem um lateral direito de ofício.

Como chega o Nova Iguaçu?

Surpresa nesta edição do Carioca, o Nova Iguaçu está em terceiro, com os mesmos dez pontos do Botafogo e atrás nos critérios de desempate. Uma vitória, portanto, coloca o Laranja da Baixada em ótima condição. E a equipe vem com o moral elevado. Afinal, nesta semana, bateu um gigante do Rio: o Vasco, mesmo com o adversário com a equipe alternativa.

Onde assistir?

Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube) transmitem a partida.

BOTAFOGO x NOVA IGUAÇU

Sexta rodada do Campeonato Carioca

Data e hora: 3 de fevereiro de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Bezerrão, Brasília (DF)

BOTAFOGO: Gatito, Barbosa, Halter e Bastos; Sá, Freitas, Tchê Tchê, Eduardo e Hugo; Jeffinho, Savarino (Júnior Santos) e Tiquinho. Técnico: Tiago Nunes

NOVA IGUAÇU: Santana; Tenório (Yan), Pinheiro, Sérgio Raphael e Esquerdinha; Fernandinho, Fraga, Yago e Xandinho; Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor

Árbitro: Não divulgado

Auxiliares: Não divulgado

