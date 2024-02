Vasco segue receoso com indefinição jurídica envolvendo o CT Moacyr Barbosa

O Vasco ainda não conseguiu colocar em prática o plano de ampliação do CT Moacyr Barbosa. Isso porque, o centro de treinamento abrange apenas um terço do terreno de 69.477,68 m² que a Prefeitura do Rio concedeu ao Cruz-Maltino. O clube encontra dificuldade para dar sequência ao planejamento devido à indefinição jurídica envolvendo o local e não há uma data para dar início a esta reforma e extensão do espaço de treinamento.

A Prefeitura do Rio cedeu o terreno em caráter precário. Tal condição abre margem para o Governo estadual pedir a devolução do espaço a qualquer momento. Inclusive, a posse pertence a associação. Esta insegurança jurídica provoca receio na SAF que não fará maiores investimentos enquanto houver este impasse.

Já há movimentos, aliás, para busca resolver problemas burocráticos e solucionar esta questão. Anteriormente, a empresa norte-americana já até levantou a possibilidade de buscar um novo local para construir um novo CT por este obstáculo.

Reformas no CT do Vasco

Apesar disso, já houve algumas modificações internas e externas na localidade. Alguns exemplos: as renovações estruturais e obras pontuais. Na parte externa do CT, a estrada de terra batida passou por pavimentação. Os muros que contornam o local passaram por reforma, ainda houve a instalação do banco de reservas nos campos. Além da compra de novos equipamentos para a academia e despesas mais voltadas a conservação como pintura e cuidado com o gramado.

A SAF deu aval neste ano para um orçamento de R$ 20 milhões específico para melhorias em seu patrimônio. Parte da quantia foi destinada para obras no centro de treinamento, que recebe as atividades do time profissional. O Gigante da Colina aproveitou o período de pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai, para por em prática a reforma no vestiário dos atletas, da comissão técnica. Assim como a construção de um novo auditório para a imprensa, que ainda será inaugurado.

Promessas ainda não cumpridas

No momento em que o clube ainda estava no período interno para conseguir o aval em busca de se tornar SAF, o ex-vice-presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório, garantiu em entrevista que o centro de treinamento seria de alto padrão.

“Terá sete campos, incluindo miniestádio para 4 mil pessoas, refeitório, alojamento, tudo que você possa imaginar. Em três anos, todos esses investimentos devem estar concluídos”, complementou o antigo dirigente.

Vale ressaltar que o prazo estipulado para conclusão das obras do o centro de treinamento Moacyr Barbosa é junho de 2024. Esta previsão se baseia no texto que responde dúvidas frequentes no site oficial do Vasco. A respeito das obras no CT, o clube explica que a SAF fica com esta incumbência:

“Existe obrigação contratual de investimentos significativos para desenvolver os centros de treinamento profissional e de base, em níveis semelhantes às principais instalações dessa natureza no Brasil”

Além do documento do Grupo Especial do Conselho Deliberativo que serviu como apoio para os conselheiros aprovarem a instauração da SAF rechaça este ano como prazo final.

“A negociação realizada garante que uma das principais fragilidades estratégicas do futebol do Vasco da Gama, a precariedade dos Centros de Treinamento para os atletas do futebol de base e profissional, sem instalações modernas e longe da dimensão adequada para o CRVG, seja sanada até meados de 2024”.

