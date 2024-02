Alavés x Barcelona: escalações e onde assistir

Um pouco menos pressionado após a vitória com gol de Vitor Roque na última rodada, o Barcelona volta a campo em LaLiga. Neste sábado (3), os culés visitam o Alavés às 14h30, no Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Alavés

Recém-promovido à elite do futebol espanhol, o Alavés faz uma campanha sem grandes dificuldades e vive seu melhor momento na temporada. Com o objetivo principal de se manter na primeira divisão, a equipe está em 11º lugar, com 26 pontos, sendo 10 de vantagem para o Cádiz, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Além disso, o Alavés está invicto há quatro rodadas em LaLiga, e vem de três vitórias consecutivas. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Luis Garcia vai tentar aproveitar a fase conturbada do Barcelona para tentar arrancar pontos de uma das principais equipes do país.

Ao mesmo tempo, o time terá apenas o desfalque do lateral-direito Gorosabel, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o Barcelona

No momento, o Barça é o quarto colocado da LaLiga, com 10 pontos a menos que o líder Real Madrid. Ao mesmo tempo, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna na última rodada, graças ao gol marcado pelo brasileiro Vitor Roque, que saiu do banco de reservas para assegurar o triunfo. Porém, o técnico Xavi segue pressionado no cargo, embora tenha assegurado que vai deixar o clube ao final da temporada.

Dessa maneira, a expectativa é que Vitor Roque possa ganhar mais minutos neste duelo contra o Alavés para aproveitar a boa fase do brasileiro.

Por fim, Xavi segue com as baixas de João Félix, Raphinha, Sergi Roberto, Balde e Marcos Alonso, todos lesionados.

Alavés x Barcelona

23ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 03/02/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Estádio de Mendizorroza, em Vitoria-Gasteiz (ESP)

Alavés: Antonio Sivera; Tenaglia, Marín, Duarte e Javi López; Guevara, Blanco e Guridi; Vicente, Rioja e Omorodion. Técnico: Luis Garcia.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí e João Cancelo; Pedri, Gundogan e De Jong; Yamal, Vitor Roque e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Onde assistir: ESPN e Star+

