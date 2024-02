Morelos é inscrito no Paulistão e pode reestrear pelo Santos no domingo

O Santos inscreveu o atacante Alfredo Morelos na lista A do Campeonato Paulista. Nesse sentido, o jogador, de 27 anos, já pode reestrear pelo time no duelo contra o Guarani. O confronto acontece neste domingo (4), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Mesmo com o Transfer ban, o colombiano apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, na última quinta-feira (1), e está registrado pelo Peixe para a sequência da temporada de 2024.

Nos últimos dias, houve um impasse entre o jogador e a diretoria do Peixe. Apesar de ter aceitado a redução salarial, o atacante não esteve entre os relacionados para o confronto com o Água Santa, pelo Paulistão. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, postergou a assinatura do contrato na tentativa de barganhar um valor menor.

No novo contrato, o Peixe acertou mais um ano de contrato com o colombiano, com um pedido do Staff para reduzir os danos financeiros da redução salarial. Além disso, o clube pagará seu novo teto salarial e oferecerá um bônus de R$ 10 mil por gol na temporada.

A punição da Fifa impede o registro de novos jogadores, como é o caso do goleiro Gabriel Brazão, que está acordado com o Alvinegro. Depois de regularizado, Morelos foi inscrito no estadual e está 100% recuperado, podendo voltar a jogar pelo Santos.