Bayer Leverkusen fará ‘jogo duro’ para vender Exequiel Palacios

Na temporada 2023/2024, o Bayer Leverkusen se coloca como uma das gratas surpresas até então nas principais ligas do futebol europeu. E, como consequência natural, nomes como o do meio-campista argentino Exequiel Palacios passam a integrar o radar de alguns dos gigantes do continente.

Com a maneira característica de jogar com a bola nos pés do técnico Xabi Alonso, a dinâmica de jogo desenvolvida por Palacios tem sobressaído. Nesse sentido, são 22 partidas com cinco gols e duas assistências no biênio vigente.

Ciente desse cenário, o clube alemão que lidera a Bundesliga vai explorar a valorização do atleta onde só abrirá conversas com quem estiver disposto a fazer um consisderável investimento. Mais precisamente, com propostas que partirem da casa de 60 milhões de euros (R$ 320,5 milhões).

Na atualidade, existem três clubes como mais interessados nos serviços do atleta de 25 anos de idade, todos pertencentes a Premier League. São os casos de Aston Villa, Manchester City e Newcastle. A informação foi repercutida na Europa e também na Argentina em veículos como o ‘TyC Sports’.

Se o círculo de aspirantes a contratação permanecer nesta restrição, o Villa seria o clube de relação mais estreita com a diretoria do Bayer Leverkusen. Isso porque, recentemente, os clubes em questão tiveram negociações envolvendo os atacantes Leon Bailey e Moussa Diaby, ambos deixando a Alemanha para rumarem à Inglaterra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.