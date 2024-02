Lecce vence Fiorentina em jogo de final sensacional

Em jogo de muitos vacilos e duas viradas, nesta sexta-feira (3/2), na abertura da 23ª rodada do Italiano, o Lecce, em casa, venceu a Fiorentina por 3 a 2. O duelo no Via del Mare, foi uma catarse para os torcedores locais. Afinal, até os 46 da etapa final, o time perdia por 2 a 1, com o segundo gol saindo numa falha imperdoável de seu goleiro. Mas, a Fiorentina deu muito mole nos acréscimos, levando dois gols. Para o Lecce marcaram Oudin, Piccolo e Dorgu. Os tentos da Fiorentina foram de Mandragora e Beltrán.

A Fiorentina, assim, segue com 35 pontos e perde a chance de entrar no G4 (zona da Champions). Está em sétimo lugar e pode cair duas posições ao fim da rodada. Já o Lecce, que fez um bom jogo e mereceu vencer, tem 24 pontos, em 13º.

Fiorentina sai atrás e vira o jogo

O Lecce, em casa, buscou sempre a finalização. Tanto deu quase o dobro de chutes a gol durante o duelo (16 a 9), embora a Fiorentina tivesse maior posse (56%). Nos primeiros minutos, o time da casa foi melhor e logo chegou ao gol. Aos dez, Almqvist sofreu falta de Martínez quase em cima da linha da área. Mas o VAR demorou quatro minutos para analisar se foi ou não pênalti. Enfim, deu a falta. Mais dois minutos de catimba para a cobrança e veio o tiro certeiro de Oudin que colocou o Lecce na frente. Assim, o 1 a 0 foi o placar do primeiro tempo.

Na etapa final, aos cinco minutos, Mandragora ficou com a bola na entrada da área e mandou um chute seco. Morreu no cantinho esquerdo do goleiro Falcone e o jogo estava empatado. Aos 22, veio a virada da Fiorentina. Falcone e o zagueiro Baschirotto ficaram tocando bola na área até que apareceu Beltrán. Falcone, em vez de dar um chutão foi tentar um passe curto. No pé do inimigo. 2 a 1.

Revirada do Lecce nos acréscimos

O Lecce foi para cima e Terracciano tratou de fazer duas defesas que pareciam garantir o triunfo do time de Florença. Contudo, aos 46, um chuveirinho da esquerda foi mal rebatido pelo atacante Nzola. Ele foi ajudar a defesa e deu uma cabeçada que virou assistência para Piccoli, de cabeça, deixar tudo igual. Fazia justiça e já era motivo de festa em Lecce. Porém, dada a saída, o time da casa recuperou a bola. No fim da jogada, Patrick Dorgu aproveitou uma sobra do goleiro Terracciano após chute de Krstoviv e fez o gol da revirada. Fim de jogo. Torcedores e jogadores do Lecce comemoraram como se fosse um jogo de título.

