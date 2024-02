Francês: PSG vence Strasbourg e amplia vantagem na liderança

Mais líder do que nunca, o PSG venceu o Strasbourg por 2 a 1, nesta sexta-feira (2), e ampliou a vantagem no topo da tabela nesta partida de abertura da 20ª rodada do Campeonato Francês. Marco Asensio e Kylian Mbappé anotaram os gols da vitória do clube de Paris, enquanto Bakwa descontou para a equipe mandante. O atacante francês, inclusive, chegou a desperdiçar uma cobrança de pênalti no início da partida, mas conseguiu se redimir após falha do goleiro adversário.

Outro destaque da partida foi a presença de Ângelo e Beraldo, ex-Santos e ex-São Paulo, respectivamente, entre os titulares das equipes. O meia-atacante revelado nas categorias de base do Peixe, inclusive, deu uma bela assistência para o gol do Strasbourg, enquanto o zagueiro revelado pelo Tricolor formou dupla de zaga com Marquinhos.

Dessa maneira, o PSG chegou aos 47 pontos e abriu nove de vantagem para o vice-líder Nice, que por sua vez visita o Brest no domingo (4), e pode diminuir a diferença para seis pontos.

Por outro lado, o Strasbourg não fez uma partida ruim. No entanto, os donos da casa não conseguiram evitar a derrota para o PSG e seguem com os mesmos 25 pontos, na 10ª posição. Além disso, é a terceira partida consecutiva sem vitória da equipe na Ligue 1.

Jogos da 20ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (2/2)

Strasbourg 1×2 PSG

Sábado (3/2)

Rennes x Montpellier – 13h

Nantes x Lens – 17h

Domingo (4/2)

Monaco x Le Havre – 9h

Reims x Toulouse – 11h

Lille x Clermont – 11h

Metz x Lorient – 11h

Brest x Nice – 13h05

Lyon x Olympique de Marselha – 16h45

