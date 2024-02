Atlético vai oferecer maior prestígio e deixar Rodrigo Caetano mais participativo

O Atlético terá uma reunião com o diretor de futebol Rodrigo Caetano ainda nesta sexta-feira (2). O encontro é para entender em que pé está a situação entre o dirigente e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em relação ao convite para trabalhar como diretor de seleções. Também na conversa, o Galo quer garantir a permanência do cartola. E tem algumas cartas na manga para isso.

O Jogada10 apurou que o Galo vai dar mais prestígio ao diretor de futebol se ele permanecer. A ideia é dar a Rodrigo Caetano mais moral para ter voz ativa nas grandes decisões do clube. Seria praticamente como se o cartola fosse mais um “R” nas tomadas de decisões.

Afinal, o Atlético há algum tempo tem os “4Rs”, grupo conhecido por gerir o clube. Ele é formado por Rubens e Rafael Menin (sócios majoritários da SAF atleticana), além de Ricardo Guimarães e Renato Salvador. A ideia, portanto, é colocar Rodrigo dentro deste grupo.

O J10 apurou ainda que a questão salarial não é um problema. Os valores entre Atlético e CBF são bem aproximados e não seria um problema para a permanência e não seria o diferencial para uma saída.

A reportagem apurou ainda que o desejo de permanência de Rodrigo Caetano parte principalmente de Rubens Menin, pai de Rafael Menin. Aliás, ele é hoje o principal nome do Atlético e gosta do trabalho desenvolvido por Rodrigo Caetano. Afinal, o próprio Rubens Menin disse em entrevista recente ao jornalista Breno Galante que o clube hoje não trabalha com um plano B para substituir o atual cartola que comanda o futebol.

Atlético x Seleção Brasileira

Vale lembrar que Rodrigo Caetano já se encontrou com Ednaldo Rodrigues para uma reunião e conhecer o projeto que a CBF quer apresentar. Isso ocorreu na última segunda-feira. No entanto, qualquer decisão foi tomada. Aliás, o próprio diretor de futebol do Galo ressaltou que só falaria sobre o assunto após o clássico mineiro, que será disputado neste sábado (3), na Arena MRV, pelo Campeonato Estadual.

