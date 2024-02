Avenida x Grêmio: Onde assistir, escalações, arbitragem

Após assumir a liderança do Gauchão na rodada passada ao bater o Juventude e ser favorecido pela derrota do Internacional (para o Guarany, em Bagé), o Grêmio volta a campo neste sábado (3/2). Desta vez, fora de casa, em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Eucaliptos, o time gremista visita o Avenida. O duelo será às 19h (de Brasília). O Tricolor tem nove pontos (contra sete do Colorado) e seguirá na frente em caso de novo bom resultado. Já o Avenida está muito próximo da zona de rebaixamento: é o 10º (primeiro fora do G2) com quatro pontos.

Veja aqui a tabela de classificação do Gauchão

Onde assistir

O canal Premiere transmitem a partir das 19h (de Brasília).

Como está o Avenida

A dúvida do técnico Marcio Nunes está na zaga. Afinal, o veterano Fred (ex-Grêmio) ainda não está 100% recuperado das dores na coxa. No mais, o treinador mantém a base das últimas partidas.

Como está o Grêmio

Renato Gaúcho não abriu o treino desta sexta-feira (antes da viagem para o local do jogo) para a imprensa. Por isso, a escalação é uma incógnita, Afinal, o treinador vem fazendo revezamento em algumas posições. E ele ainda pode optar por poupar os titulares, já que terá duelo na próxima terça-feira contra o Novo Hamburgo. Villasanti, que renovou o contrato com o clube nesta sexta-feira, é um dos prováveis poupados, assim como o zagueiro Geromel.

Algumas presenças são certas. André vai para o jogo., O atacante saiu machucado na vitória sobre o Juventude, mas exames nada constataram e, como ele treinou nesta sexta, é nome certo. Mas Renato já sabe que terá de aproveitar este jogo para ver qual o melhor substituto para Soteldo. O atacante teve lesão grau 3 no adutor da Coxa esquerda, só volta em 90 dias e, assim está fora do Gauchão. É provável que Nathan Fernandes entre na sua vaga neste jogo e, aprovando, siga como titular.

AVENIDA X GRÊMIO

5ª Rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 3/2/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estádio dos Eucaliptos, Santa Cruz do Sul (RS)

AVENIDA: Ruan; Celsinho, Fred (Rafael Goiano), Dadalt e César Nunes; Jonatha, Chicão e Bruno Camilo; Maikon Aquino, Carlos Henrique e Felipe Cruz. Técnico: Márcio Nunes

GRÊMIO: Marchesín (Caíque); João Pedro, Kannemann, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Pepê; Nathan Fernandes, JP Galvão (Galdino) e André. Técnico: Renato Augusto

Árbitro: Erico Carvalho

Auxiliares: Rafael Alves e Maira Mastella

