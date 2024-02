Calleri cutuca Palmeiras: ‘Acho que não gostam de nos enfrentar’

O argentino Calleri já jogou a primeira ‘pimentinha’ no clássico contra o Palmeiras, neste domingo (4), pela Supercopa do Brasil. O camisa 9 tricolor deu uma leve alfinetada no Alviverde, rival que o time do Morumbi enfrentou em duelos intensos nos últimos anos, sempre com desfechos polêmicos e memoráveis.

De acordo com Calleri, a decisão entre São Paulo e Palmeiras tem tudo para ser grandiosa, mais uma vez. O argentino reconhece que o histórico recente, com cada lado levando a melhor em um contexto, contribui para este clima de expectativa. Mesmo assim, não perdeu a oportunidade de provocar.

“Tem a rivalidade, por tudo que aconteceu nos anos anteriores: eles nos ganharam um Paulista, nós os eliminamos (na Copa do Brasil). Então, acho que eles não gostam de jogar contra nós. Mas são um time bem entrosado, com um grande treinador, grandes jogadores que atuam juntos há muito tempo. Vai ser um bom jogo, qualquer um dos dois pode levar a taça. Acho que eles têm um pouquinho mais de vantagem porque se conhecem há mais tempo, mas tomara que a gente faça o melhor”, disse, transferindo o favoritismo para o lado verde do dérbi.

Palmeiras x São Paulo, neste domingo, é às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

