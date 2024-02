Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Pablo, ex-Flamengo

O Botafogo anunciou a contratação, por empréstimo, do zagueiro Pablo junto ao Flamengo até o final de 2024. O experiente defensor, de 32 anos, é o terceiro reforço para a zaga na atual temporada. O jogador realizou avaliações no Espaço Lonier, conheceu os novos companheiros e assinou contrato.

Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, e John Textor, dono da SAF alvinegra, possuem uma boa relação, algo que prevaleceu para a transferência do zagueiro. Nesse sentido, o acordo foi selado na última quinta-feira (1), porém o atleta não poderá entrar em campo no Campeonato Carioca por já ter atuado em uma partida pela equipe da Gávea.

O Alvinegro pagará 74% do salário de Pablo. No acordo, o clube terá que pagar uma multa de R$ 2 milhões, caso o jogador enfrente o arquirrival na temporada. Além disso, o atleta pode ser vendido a qualquer momento. No entanto, caso isso aconteça, o Glorioso terá direito a uma pequena taxa de vitrine.

Desde 2022, o jogador tenta se firmar no Rubro-Negro, porém jamais conseguiu se consolidar entre os titulares. Foram, até o momento, 47 jogos, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, ambos em 2022. Ao todo, ele fez 47 jogos desde que chegou ao clube, vindo do Lokomotiv, da Rússia.

Por fim, além do zagueiro, o Botafogo já contratou o goleiro John, os zagueiros Alexander Barboza e Lucas Halter e os atacantes Jeffinho, Jefferson Savarino e Luiz Henrique.

FICHA TÉCNICA

Nome: Luiz Henrique André Rosa da Silva

Data de nascimento: 21/06/1991 (32 anos)

Naturalidade: São Luís, MA (BRA)

Posição: Zagueiro

Altura: 1m88

Clubes: Cantareira(MA), São Luís FC(MA), Ferroviário(CE), Iraty(PR), Ferroviária(SP), Ceará, Quixadá(CE), Tiradentes(CE), Grêmio, Avaí, Ponte Preta, Bordeaux, Corinthians, Lokomotiv, Flamengo e Botafogo.