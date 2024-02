Corinthians é condenado a pagar R$ 17 mi por causa de Vera

O Corinthians foi condenado a pagar R$ 17 milhões ao Argentinos Juniors, clube junto ao qual contratou o volante Fausto Vera, em 2022. O clube tem 45 dias para quitar a dívida, sob pena de sofrer ‘transfer ban’, isto é, não poder registrar mais jogadores em qualquer competição oficial. A decisão saiu em novembro, mas apenas nesta sexta-feira (2) veio a público por parte da entidade máxima do futebol.

A confusão entre Corinthians e Argentinos Juniors começou no ano passado. No acordo de transferências, o Timão teria que pagar R$ 35 milhões, de forma parcelada, pela aquisição de Fausto Vera. Mas o clube de Parque São Jorge pagou apenas uma parte desta quantia, deixando um grande débito em aberto.

Dessa forma, a diretoria do próprio Argentinos passou a se manifestar na imprensa contra o clube. O presidente da equipe argentina, Cristian Malaspina, chegou a dizer publicamente que o Corinthians era ‘uma vergonha’. E, no fim do ano passado, entrou com uma ação na Fifa cobrando o Timão.

De fato, a entidade suíça deu razão aos argentinos, ainda que o caso caiba recurso junto à Corte Arbitral do Esporte. Seja como for, o clube terá que correr contra o tempo para evitar um ‘transfer ban’, ainda que seu contrato com Vera vá até o fim de 2026.

