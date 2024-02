Internacional x Caxias: onde assistir, escalações, arbitragem

O Internacional recebe o Caxias, neste sábado (3/2), às 16h30 (de Brasília), no Beira Rio. O jogo é pela quarta rodada do Gaúchão-2024 e vale a recuperação para ambas as esquipes. O Colorado perdeu o jogo da rodada passada em Bagé, para o Guarany (2 a 1) e, com isso, caiu para o segundo lugar na tabela, com sete pontos (O Grêmio venceu e tem nove). Já o Caxias, depois de um ótimo início (bateu os gremistas), vem rateando, perdeu em casa para o Brasil de Pelotas e, com cinco pontos, está em quinto lugar. Mas apenas um atrás do primeiro dentro da zona de rebaixamento.

O interessante desta partida é que é a primeira do Inter com público. Anteriormente, o time jogou com os portões fechados. Afinal, cumpriu punição por distúrbios no jogo da semifinal do Gauchão-2023, no Beira-Rio e exatamente contra o Caxias (o Colorado foi eliminado).

Veja aqui a tabela de classificação do Gauchão

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 16h30 (de Brasília).

Como está o Internacional

O treinador Eduardo Coudet pode poupar alguns jogadores com muitos minutos em campo neste inícoio de temporada, como o atacante Alario e o zagueiro Robert Renan. Assim, eles podem começar no banco, dando espaços para a escalação de titulares com menos rodagem, como o zagueiro Mercado e o craque Alan Patrick. Anthony segue no gol. Afinal, Rochet ainda não está recuperado de lesão e vem sendo preparado para o Gre-Nal (dia 25).

Como está o Caxias

A ótima notícia para o Caxias é que o apoiador Galván, um dos destaques do time e foi desfalque contra o Brasil, se recuperou da lesão muscular e está de volta. Contudo, o lateral-esquerdo Dudu Mandai, expulso na derrota para o time de Pelotas, será substituído por Matheus Rocha ou Lugano. Mas o problema é que qualquer um deles será uma improvisação: ambos são laterais pela direita.

INTERNACIONAL X CAXIAS

5ª Rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 3/2/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Mercado (Robert Renan), Renê; Aránguiz; Hyoran, Alan Patrick (Bruno Henrique) e Wanderson; Alan Patrick (Alario), Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Alisson, Denílson, Matheus Rocha (Lugano); Emerson Martins, Elyeser, Peninha; Vitor Feijão e Galvan; Álvaro. Técnico: Gerson Gusmão.

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Fabricio Lima Baseggio

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.