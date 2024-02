Vasco tem conversas com Athletic por Wallisson, ex-Cruzeiro

O Vasco segue de olho no mercado, e o volante Wallisson, do Athletic, surge como uma possibilidade de contratação. O Jogada10 apurou que o Cruz-Maltino procurou o clube mineiro por meio do diretor executivo Alexandre Mattos. Os contatos ocorrem há algumas semanas com o dirigente Fábio Mineiro, do Athletic. Com as conversas em evolução, o cartola vascaíno sinalizou que pretende fazer uma proposta.

Mesmo que as tratativas avancem para um desfecho positivo, o volante deve deixar o clube de São João del Rei somente depois do Estadual. Wallisson deve, provavelmente, ser uma das opções que tanto diretoria quanto comissão técnica escolheram para ser o substituto de Paulinho.

Afinal, o jogador tem características semelhantes às do camisa 18 do Vasco. No caso, um meio-campista com valências defensivas e ofensivas, com intensidade e capacidade de conectar jogadas entre a defesa e o ataque. Paulinho será desfalque na maior parte da temporada por uma lesão grave no joelho direito

O Cruz-Maltino, aliás, deve adotar cautela na busca por essa peça de reposição. Os responsáveis no clube devem fazer uma análise minuciosa com o objetivo de encontrar o substituto ideal. Além disso, Ramón Díaz ainda receberá dois reforços que atuam como volantes. Tratam-se, portanto, de Galdames e Sforza. Assim, o comandante ainda deve observar os dois atletas para identificar se algum deles é capaz de fazer a função de Paulinho.

Carreira de Wallisson

O volante começou a chamar atenção de clubes mais expressivos na edição de 2022 do Campeonato Mineiro após atuação de destaque pelo mesmo Athletic. Isso após passagens discretas por Volta Redonda, Democrata de Governador Valadares e Ponte Preta por empréstimo.

A Macaca buscou novamente sua contratação depois de Wallisson se sobressair pelo time de São João de Rei. Na equipe de Campinas, o jogador manteve as boas atuações e na temporada seguinte fechou com o Cruzeiro.

No entanto, ele teve problemas extracampo e vestiu a camisa da Raposa em apenas 22 oportunidades. Em seguida, ele foi para o Moreirense, de Portugal, ainda em 2023 e retornou ao Athletic para esta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook