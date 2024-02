Sporting tenta manter liderança do Português contra o Famalicão

Neste sábado (3), o Sporting irá novamente defender sua liderança no Campeonato Português, ao enfrentar o Famalicão, fora de casa. Os Leões jogam contra a equipe do interior, no modesto Estádio Municipal, às 15h (de Brasília), afim de manterem-se à frente do rival Benfica. Com 49 pontos, os alviverdes estão com as Águias à espreita, com 48. Os encarnados jogam no domingo, contra o Gil Vicente.

Assim, a vitória fora de casa é fundamental para não perder o posto. E o Sporting vem de excelente momento na liga, com seis vitórias seguidas e uma sonora goleada por 8 a 0 sobre o Casa Pia, na rodada passada. Com o congolês Banza, do Braga, na Copa da África, o sueco Gyökeres já assumiu a artilharia do campeonato, com 15 gols.

Por outro lado, o Famalicão faz uma campanha apenas regular. Na décima posição, está apenas cinco pontos à frente do Rio Ave, que ocupa a posição do play-off de rebaixamento. A forma da equipe é fraca, com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. A última vitória sobre os lisboetas aconteceu em 2020, numa seca que já dura oito partidas.

Também neste sábado, o Portimonense recebe o Arouca, enquanto o Porto encontra o Rio Ave no Dragão, na abertura da 20ª rodada.

CAMPEONATO PORTUGUÊS – 20ª RODADA

Sábado (3/2)

Portimonense x Arouca – 12h30

Famalicão x Sporting – 15h

Porto x Rio Ave – 17h30

Domingo (4/2)

Chaves x Farense – 12h30

Vizela x Vitória de Guimarães – 12h30

Estoril x Estrela Amadora – 15h

Benfica x Rio Ave – 15h

Braga x Moreirense – 17h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.