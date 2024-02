Copa do Nordeste começa neste sábado com premiação recorde

A Copa do Nordeste-2024 começa neste fim de semana com todos os 16 participantes em campo. Quatro partidas ocorrem neste sábado (3/2) e outras quatro no domingo. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciou na última sexta – véspera do início da “Lampions League” -, o aumento de cotas e de premiações aos clubes participantes. O total chega, portanto, a R$ 50 milhões. Um acréscimo de aproximadamente 20% em relação a 2023.

“A Copa do Nordeste é a maior competição regional do Brasil, repleta de clássicos e rivalidades. É uma alegria para a CBF retomar a organização da competição de forma integral desde o ano passado. Em 2024, faremos uma edição ainda melhor e com mais investimentos aos clubes. Serão cerca de R$ 50 milhões destinados diretamente aos times”, disse Rodrigues.

Premiação da Copa do Nordeste ainda pode aumentar

Ainda de acordo com o dirigente, novos patrocinadores podem chegar. Sendo assim, os valores podem aumentar:

“Esse valor poderá ser até aumentado. Estamos negociando novos patrocinadores. Se conseguirmos mais parceiros, esses recursos serão destinados para os clubes. O objetivo da CBF é tornar ainda mais atraente financeiramente a competição para os times e federações e mais interessante para os torcedores, que adoram a Copa do Nordeste”, concluiu.

Participantes e formato de disputa

Os 16 clubes buscam, além do título e da premiação em dinheiro, uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Dentre os participantes, o favoritismo em 2024 inegavelmente pende para o reforçado Bahia de Rogério Ceni, sob a tutela do Grupo City. Por outro lado, o Fortaleza, de contrato renovado com o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda também aparece como forte candidato a desbancar o atual campeão e arquirrival Ceará.

O Vozão, aliás, decepcionou na Série B do ano passado, ficando apenas em 11° lugar. Para tentar conquistar o bicampeonato, contratou Lucas Mugni, ex-meia do Flamengo, Fernando Miguel, e-goleiro do Vasco, e Vagner Mancini assumiu o comando técnico.

Seu adversário na final, o Sport, também não ascendeu à Série A, terminando na sétima posição. Vice-campeão nas últimas duas edições e com três títulos da competição na bagagem, o Leão da Ilha contratou o argentino Mariano Soso e nada menos do que dez jogadores para o elenco.

Os demais particpantes são: ABC, Altos, América-RN, Botafogo-PB, CRB, Itabaiana, Juazeirense, Maranhão, Náutico, River-PI e Treze.

Por fim, os clubes estão em dois grupos de oito. Na primeira fase, em suma, eles enfrentam as equipes da outra chave. Em seguida, os quatro melhores colocados disputam as quartas de final.

Primeira rodada

03/02 – Náutico-PE x Botafogo-PB: às 16h, no Estádio dos Aflitos, em Recife;

03/02 – Fortaleza-CE x América-RN: às 16h, no Castelão, em Fortaleza;

03/02 – Itabaiana-SE x CRB-AL: às 19h, na Arena Batistão, em Aracaju;

03/02 – Treze-PB x River-PI: às 19h, no Amigão, em Campina Grande;

04/02 – Altos-PI x Vitória-BA: às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina;

04/02 –Bahia-BA x Sport-PE: às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador;

04/02 – Juazeirense-BA x Ceará-CE: às 19h, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro;

04/02 – ABC-RN x Maranhão-MA: às 19h, no Frasqueirão, em Natal.

