Supercopa coloca histórico favorável do São Paulo contra o Palmeiras em jogo

São Paulo e Palmeiras duelam neste domingo (4/2), às 16h, no Mineirão, pelo título da Supercopa do Brasil em 2024. O Tricolor Paulista chega após conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Por outro lado, o Verdão levantou o Brasileirão pela 12° vez e também é o atual campeão da competição.

Contudo, quando se trata de jogos eliminatórios no Choque-Rei, existe uma certa vantagem do lado Tricolor. Afinal, em 21 partidas de mata-mata já disputada na história do confronto, o clube do Morumbi levou a melhor em 16 oportunidades contra apenas cinco do Verdão.

Desde 2019, os clubes têm se encontrado com frequência e protagonizado bons embates. Nestes últimos três anos foram seis disputas eliminatórias, com quatro classificações para o São Paulo e duas para o Palmeiras.

O São Paulo venceu a: final do Paulista (1992 e 2021), semifinal do Paulista (1977 – primeiro turno, 79, 87, 98 e 2019), semifinal do Supercampeonato Paulista (2002), semifinal do Rio-São Paulo (1998 e 2002), quartas de final da Copa do Brasil (2000 e 2023), oitavas de final da Copa do Brasil (2022) e oitavas da Libertadores (1994, 2005 e 2006).

Já o Palmeiras venceu o: Torneio Laudo Natel (1972), oitavas do Campeonato Brasileiro (2000), semifinal do Campeonato Paulista (2008), final do Paulista (2022) e quartas de final da Libertadores (2021).

Supercopa será, a 1ª final nacional entre as equipes

Adversários históricos, palmeirenses e são-paulinos disputarão um título nacional pela primeira vez. Até hoje, foram três decisões entre os clubes, mas todas de Paulistão. O Tricolor venceu em 1992 e 2021, enquanto o Alviverde levou a melhor em 2022.

Apesar do histórico ser favorável ao Tricolor, o Palmeiras tem um retrospecto recente melhor. Afinal, nos últimos dez jogos, são cinco vitórias palmeirenses, incluindo o 5 a 0 no Brasileiro de 2023.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.