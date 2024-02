São Paulo busca seu segundo título no Mineirão. Relembre o primeiro

O São Paulo entra em campo neste domingo (4/2) em busca do título inédito da Supercopa. A partida contra o Palmeiras será no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), palco que coroou o primeiro título brasileiro do Tricolor Paulista, em 1977, com Zé Sergio, Waldir Peres, Chicão e companhia, com o técnico Rubens Minelli. O Galo vinha invicto na competição e era a sensação. Mas, o atacante Serginho, o grande nome do São Paulo, estava suspenso pelo STJD depois da semifinal, por ataque ao bandeirinha do jogo. Por outro lado, Reinaldo, do Atlético, também não jogou pelo mesmo motivo (suspensão). Ou seja, os dois grandes artilheiros ficaram fora da final.

Após terminar as duas primeiras fases da competição em segundo lugar, o São Paulo finalizou a terceira etapa na liderança de seu grupo, com quatro pontos a mais que o segundo lugar, o Grêmio. Assim, enfrentou o Operário de Campo Grande (MS) nas semifinais, levando a melhor por 3 a 0.

Na decisão o Tricolor Paulista bateu de frente com o Atlético, que jogaria em casa por conta de ter somado a melhor campanha em todas as fases anteriores do torneio. Para a grande decisão, o Mineirão recebeu um público de 102.974 pessoas.

Com o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a partida foi para os pênaltis. Peres, Antenor e Bezerra estufaram a rede e o São Paulo venceu por 3 a 2.

Rafinha quer o bi da Supercopa

Se por um lado em 1977 o técnico Rubens Minelli, campeão brasileiro nas duas temporadas anteriores pelo Internacional, fez parte da conquista inédita do São Paulo, em 2024 quem quer percorrer o mesmo caminho é Rafinha. Afinal, o lateral-direito já conquistou o título da Supercopa.

Com o título do Brasileiro em 2019, o Flamengo conquistou a vaga para disputar a Supercopa contra o Athletico, campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Rafinha foi titular e jogou os 90 minutos na vitória do rubro-negro carioca por 3 a 0.

