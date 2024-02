Richarlison marca duas vezes, mas Tottenham só empata

Richarlison está na sua melhor fase com camisa do Tottenham. Na manhã deste sábado (4/2), o atacante brasileiro fez os dois gols dos londrinos no empate em 2 a 2 com Everton, fora de casa, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Mas os Spurs saíram lamentando. Afinal, venciam por 2 a 1 até os 49 da etapa final, quando levou o gol de Branthwaite que deixou tudo igual. E que levou a torcida do Everton no Goodson Park à loucura. O outro dos Toffees foi de Harrison.

O atacante brasileiro foi o cara do jogo e não apenas pelos tentos, mas por criar boas jogadas e ter a oportunidade para fazer pelo menos outras duas vezes.

Dessa forma, o Tottenham foi aos 44 pontos, em quarto lugar. Está na zona da Champions (Z4). Porém, ainda pode perder uma posição para o Aston Villa, que tem 43 e ainda jogará na rodada. O Everton, por sua vez, sai da zona de rebaixamento. Afinal, tem 19 pontos, em 17º. Mas vale citar que o time perdeu dez pontos por infringir o fair play financeiro da Premier League. Caso contrário, somaria 29 pontos e seria o 12º na tabela. Contudo, o Luton Town, primeiro do Z3, mas também com 19 pontos, jogará na rodada e poderá colocar o Everton de volta à zona de degola.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Richarlison letal para o Tottenham

Logo aos três minutos Richarlison mostrou que estava inspirado. Após receber do lateral-esquerdo Udogie, que foi ao fundo e cruzou, bateu com categoria para fazer 1 a 0. O jogo era bom, com o Tottenham ficando com a bola e o time da casa arriscando mais nas finalizações. Os goleiros faziam bom papel. Contudo, o Everton conseguiu o empate aos 30. Um escanteio da direita encontrou Tarkowski na segunda trave. O zagueiro cabeceou para o miolo da área, Calvin-Lewin escorou. Mas quem concluiu de vez foi Harrison.

Só que, aos 41 minutos, Maddison fez boa jogada pela esquerda e rolou na entrada da área para Richarlison. O goleador foi muito oportunista. Viu o goleiro Pickford um pouco adiantado e bateu colocado, no ângulo esquerdo do arqueiro do Everton. Golaço. Foi seu nono gols nos últimos oito jogos.

Everton arranca o empate

No segundo tempo, o Tottenham tratou de reter a bola e arriscar contra-ataques. Quase marcou com Maddison e com Richarlison, ambos com boas defesas de Pickford. O Everton seguiu em cima. Mas apesar das muitas finalizações (14, contra 9 dos Spurs), estava sem sucesso na sua busca pelo empate. Isso até os acréscimos. Aos 49, num chuveirinho na área, Romero tentou cortar numa cabeçada para trás. Branthwaite, que aparecia por trás, cabeceou desmarcado para fazer o gol. Mas apenas após o VAR o gol do empate foi validado.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Horários de Brasília

Sábado (3/2)

Everton 2 x 2 Tottenham

Brighton x Crystal Palace – 12h

Newcastle x Luton Town – 12h

Burnley x Fulham – 12h

Sheffield United x Aston Villa – 14h30

Domingo (4/2)

Manchester United x West Ham- 11h

Chelsea x Wolverhampton – 11h

Bournemouth x Nottingham Forest – 11h

Arsenal x Liverpool – 14h30

Segunda-feira (5/2)

Brentford x Manchester City – 17h

