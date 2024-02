Apresentado no Corinthians, Pedro Raul destaca: ‘Estou honrado e pronto’

O Corinthians anunciou a chegada de um reforço para seu setor ofensivo. Trata-se de Pedro Raul , de 27 anos, que assinou contrato válido por quatro temporadas e estava no Toluca, do México. O centroavante já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia no domingo (4), às 11h (de Brasília), diante do Novorizontino, pelo Paulistão. Em sua apresentação, o jogador disse que está honrado por vestir a camisa do Timão e encara como “maior oportunidade da vida”.

“A expectativa é a melhor possível. Estou muito feliz. Encaro como a oportunidade da minha vida. Desde que eu soube do interesse do Corinthians, foi um sim muito rápido. Estou chegando no melhor lugar que tem. Estou pronto para jogar amanhã. Nesse sentido, a documentação deu tudo certo e agora é com Mano (Menezes)”, disse.

2023 irregular e momento de Yuri Alberto

Nos últimos anos, o atacante teve uma grande passagem pelo Goiás, onde foi vice-artilheiro do Brasileirão de 2022. No entanto, com a camisa do Vasco não teve um bom desempenho e foi negociado junto ao Toluca, do México. O atleta é revelado nas divisões de base do Cruzeiro-RS e, além dos clubes brasileiros citados, já defendeu as cores de Aimoré-RS, Vitória SC-POR, Atlético-GO, Botafogo, Kashiwa Reysol-JAP, Juárez-MEX.

“Pode esperar um jogador que viveu tudo que viveu no Goiás e também ano passado (no Vasco). Foi um ano difícil, mas foi de aprendizado. A gente evoluiu e aprende muito. Eu me sinto pronto para vestir essa camisa. Uma responsabilidade que todos querem ter, mas poucos têm. Estou honrado e pronto”, destacou, antes de falar sobre o lado psicológico e falar sobre o momento do Yuri Alberto.

“O Yuri (Alberto) é um excelente jogador. Apesar da idade, já é um dos melhores atacantes do Brasil. Eu acho que fase passa. Eu sou atacante e sei como é. Nós do elenco estamos aqui para ajudá-lo. Cabe a nós que estamos aqui dentro dar toda confiança para ele voltar a ser o que é. A fase que vocês está não representa o que você é. Estou aqui para ajudá-lo no que for possível. Tenho certeza que ele vai voltar a ser o que era. Temos características que podem nos ajudar dentro de campo. Muito feliz de dividir essa responsabilidade com ele”, completou, e em seguida explicou o número 20 de seu uniforme.

“Foi uma opção dentro das que tinham. Cabe a mim melhorar (meus números), subir o número de gols. A média de gols está baixa, cabe a nós melhorar e ter mais eficiência. Melhorar muito para que, quando tivermos mais oportunidades, fazermos mais gols’, acrescentou.

Timão reforça sistema ofensivo

O Corinthians irá pagar 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual), que serão divididos em quatro parcelas, sendo duas em 2024 e duas em 2025. Assim, o clube paulista adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.

Além disso, o clube mexicano terá 20% de mais valia em uma futura venda. A multa rescisória do atleta é de R$ 300 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

