Internacional x Caxias, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Internacional e Caxias se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Gauchão. O duelo será no Beira-Rio, que pela primeira vez na competição receberá público. Afinal, o Inter jogou em casa com portões fechados por causa das brigas na semifinal do Estadual de 2023, exatamente contra o Caxias (que eliminou o Colorado e fez a final com o Gaúcho).

O Inter é o segundo colocado, com sete pontos. Perdeu a ponta na rodada passada ao cair para o Guarany. Já o Caxias, que venceu o Grêmio na estreia e, depois, desandou, é o quinto colocado, com cinco pontos. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão com um esquenta a partir das 15h. Cesar Tavares estará no comando e na narração.