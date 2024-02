Autoridades dão sinal verde para Recopa acontecer em Quito e com público

">O jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2024 irá acontecer com a presença da torcida. O Comitê de Operações de Emergência do Equador (COE) decidiu que a partida entre LDU e Fluminense terá a presença de público. O primeiro duelo acontece no dia 22 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado. A volta está marcada para o dia 29, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, mesmo estádio em que o Tricolor conquistou o título da Libertadores.





Sendo assim, o prefeito da cidade, Pabel Muñoz, informou sobre o sinal verde recebido pelas autoridades, na noite da última sexta-feira (2). A princípio tudo se acertou, faltando apenas uma confirmação da Conmebol.