Bayern vira, em casa, e segue na cola do líder Leverkusen

O Bayern de Munique não quer desgarrar da ponta do Campeonato Alemão. Neste sábado (3/2), na Allianz Arena, em Munique, o time saiu atrás no clássico com o Borussia M’Gladbach. Porém, reagiu e venceu por 3 a 1. O time visitante saiu na frente com Elvedi. Mas Pavlovic, Kane e De Ligt fizeram os gols que deixam o time com 52 pontos. Dois atrás do Leverkusen. E será justamente o ponteiro que será o rival dos Bávaros na próxima rodada. O M’Gladbach, com a derrota, segue com 21 pontos, em 13º lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern é de virada

O primeiro tempo foi muito bom e com chances para ambos os lados. O Bayern teve a posse (58%) e mais finalizações, mas os visitantes não deixaram barato, com lances de muito perigo. Afinal, se Kane quase marcou numa finalização que o goleiro Nicolas salvou e, além disso, mandou uma na trave, os visitantes deram trabalho para Neuer. O goleiro evitou um gol certo. Porém, o mesmo Neuer numa saída de bola aos 35 minutos, deu no fogo. O zagueiro Elvedi se antecipou tocou para Pefok, recebeu na frente e fez 1 a 0. Contudo, ainda no primeiro tempo, aos 45, após troca de passes de quase todo o ataque, Pavlovlic concluiu um passe de Thomas Muller e empatou o jogo.

No segundo tempo, o Bayern foi eficaz. Aos 25, numa trama pela esquerda e, após uma confusão na área em que Nicolas cortou mal, Kane estava no caminho e tocou de cabeça para o gol. Com 2 a 1, o Bayern passou a mandar em campo. Fez o terceiro numa falta cobrada por Sané na área e que o zagueiro De Ligt cabeceou sem chance para Nicola. Quase o time visitante ampliou quarto.

Jogos da 20ª rodada do Alemão

Sexta (2/2)

Heidenheim 0x0 Borussia Dortmund

Sábado (3/2)

Bayern 3×1 Borussia M’Gladbach

Mainz 0x1 Werder Bremen

Bochum 1×1 Augsburg

Darmstadt 0x2 Bayer Leverkusen

Freiburg x Stuttgart

Colonia x Eintracht – 14h30

Domingo (4/2)

Wolfsburg x Hoffenheim – 11h30

RB Leipzig x Union Berlin – 13h30

